(Di sabato 11 maggio 2024) Stefanoha parlato al termine della sfida vinta nettamente dal suo Milan contro il Cagliari. Il tecnico dei rossoneri se la ride quando ingli mostrano l'esultanza diche mostra la suacon la'Conceicao': "Non l'avevo vista altrimenti non lo facevo entrare".

Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari , match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023/2024. Di seguito ecco allora le informazioni su canale , orario e diretta streaming per seguire le parole ...

La diretta LIVE della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Cagliari , match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023/2024. I rossoneri hanno ancora necessità di far punti per un posto nella prossima Supercoppa ...

Pioli vede in diretta la maglia di Leao con la scritta ‘Conceicao’: “Non dovevo farlo entrare” - pioli vede in diretta la maglia di Leao con la scritta ‘Conceicao’: “Non dovevo farlo entrare” - Stefano pioli ha parlato al termine della sfida vinta nettamente dal suo Milan contro il Cagliari. Il tecnico dei rossoneri se la ride quando in diretta gli mostrano l’esultanza di Leao che mostra la ...

Milan, Pioli: "Futuro Non ho ancora parlato col club, accadrà presto" - Milan, pioli: "Futuro Non ho ancora parlato col club, accadrà presto" - Il tecnico dopo il Cagliari: "Questo gruppo ha dato tutto. Inter più forte di tutti in campionato, non solo rispetto a noi" ...

SERIE A - Milan-Cagliari 5-1, i rossoneri tornano al successo in campionato - SERIE A - Milan-Cagliari 5-1, i rossoneri tornano al successo in campionato - Nella 36a giornata di Serie A, il Milan batte 5-1 il Cagliari, torna al successo in campionato dopo 4 giornate e blinda il secondo posto. In un San Siro surreale la protesta degli ultras rossoneri che ...