Milan-Cagliari - Pioli | Rimpianto Europ - impossibile tenere testa all’Inter

“ Pioli mi ha aiutato e mi ha insegnato tantissimo. Siamo con lui”. Lo ha detto a Sky il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer dopo la vittoria per 5-1 sul Cagliari. Buone sensazioni sul campo per il regista, che sembra essersi lasciato alle ...

“La vittoria è importantissima perché non siamo abituati a non vincere per un lungo periodo. Dopo l’eliminazione in Europa League e la sconfitta nel derby, abbiamo vissuto un momento delicato”. Lo ha detto a Sky il tecnico del Milan, Stefano Pioli ...