Serie A - il Lecce è MATEMATICAMENTE salvo | ecco i motivi

Le Probabili formazioni di Lecce-Udinese , match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . La partita è in programma alle 18:30 di lunedì 13 maggio nella cornice dello stadio Via Del Mare, dove le due squadre ...

Mancano tre turni per terminare la corrente stagione di Serie A. Saranno tre giornate decisive per decidere chi riuscirà a sopravvivere e a...

Calcio: Cagliari ko e il Lecce è aritmeticamente salvo - Calcio: Cagliari ko e il lecce è aritmeticamente salvo - La sconfitta del Cagliari contro il Milan e quella di ieri del Frosinone con l'Inter consentono al lecce di festeggiare la salvezza già questa sera. I salentini giocheranno in serie A per il terzo ann ...

