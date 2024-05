Pentathlon Moderno - Coppa del Mondo 2024 | a Sofia si fermano in semifinale Giorgio e Roberto Micheli

(Di sabato 11 maggio 2024)non vanno oltre lanella quarta tappa, a, dideldi, undicesimo con 1162 punti, fuori dalla finale per una posizione,, invece, quattordicesimo a 1132. Migliore dellal’ungherese Balazs Szep con 1172 punti. Nell’altramiglior punteggio per il pentatleta svizzero Alexandre Dallenbach con 1179 punti.Domani, domenica 12 maggio, Alice Rinaudo in finale alle 09.00 con la prova di equitazione. SportFace.

