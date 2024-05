Istituto Pascale di Napoli - dimessi dopo 24 ore o pazienti operati con nuovo robot

(Di sabato 11 maggio 2024) Otto interventi in 4 giorni, il primo martedì scorso, l'ultimo ieri, quattro alla prostata, altri quattro al rene. Istanno tutti bene, i primi due sono statiil giorno...

Tempo di lettura: 3 minutiOtto interventi in 4 giorni, il primo martedì scorso, l’ultimo ieri, quattro alla prostata, altri quattro al rene. I pazienti stanno tutti bene, i primi due sono stati dimessi il giorno dopo e così via di seguito con ...

Il Pascale opera i tumori con il robot: 8 pazienti dimessi in 24 ore - Il Pascale opera i tumori con il robot: 8 pazienti dimessi in 24 ore - I pazienti del Pascale di Napoli si riprendono velocemente grazie all'uso del robot da Vinci Single Port per gli interventi chirurgici.

Medici internisti, ogni anno si potrebbero evitare 2 milioni di ricoveri (e uno spreco di 6 miliardi) - Medici internisti, ogni anno si potrebbero evitare 2 milioni di ricoveri (e uno spreco di 6 miliardi) - L'indagine Fadoi: in un ospedale su tre oltre il 40% dei ricoveri causato dalla mancata presa in carico del paziente sul territorio. Ospedalieri e medici di famiglia non si parlano. Riforma della sani ...

Al Pascale pazienti dimessi il giorno dopo l'intervento con il robot - Al Pascale pazienti dimessi il giorno dopo l'intervento con il robot - Otto interventi in quattro giorni, il primo martedì scorso, l'ultimo ieri, quattro alla prostata, altri quattro al rene. I pazienti stanno tutti bene, i primi due sono stati dimessi il giorno dopo e c ...