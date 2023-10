L’attacco di Putin agli Usa su escalation in Medio Oriente

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nella sua ennesima arringa contro gli Stati Uniti e contro i Paesi Ue, alla plenaria della Settimana energetica russa, il presidente Vladimiraffronta per la prima volta dallo scoppio dell'attuale guerra israelo-palestinese la questionerientale. Ecco quali sono stati i punti principali:PORTAEREI USA, IRAN E DETERRENZANon le manda a dire alla Casa Bianca, manifestando una certa insofferenza per la Gerald R. Ford, la più potente portaerei al mondo, che ieri il presidente americano Joe Biden ha annunciato in rotta verso Israele.ha detto di non capire "perché gli Stati Uniti stiano trascinando lì portaerei dal Mar Mediterraneo, una, e ne hanno annunciato la seconda: non vedo davvero il senso. Cosa pensano di bombardare il Libano? O Cosa? O semplicemente hanno deciso di spaventare qualcuno, ma ci sono persone che non ...