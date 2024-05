Basket B interregionale Impresa Matelica a Ferentino 57-74 - mercoledì la bella che porta alla semifinale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si gioca a Castelraimondo alle 21. Per lagià qualificata la Italservice Pesaro che ha battuto la Goldengas Senigallia in due gare, 13 maggio 2024 – Serviva un’per allungare almeno la stagione fino aè stata. Una Halleypiù forte della sconfitta subita una settimana fa e più forte dei problemi fisici (con Mentonelli out e acciacchi sparsi qua e là all’interno del roster) sbanca il PalaPonte Grande con una prova maiuscola e pareggia la serie dei quarti di finale con la Fmc. I biancorossi giocano una partita di grandissima attenzione soprattutto nel pitturato, il roster lo fanno una ritrovata verve offensiva ma soprattutto una forza mentale da grande squadra. Ora la serie torna a Castelraimondo per il suo ...