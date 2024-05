Inchiesta Liguria-Toti - Rixi | C’è il rischio di stop ai cantieri

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 maggio 2024 – Ilper l'Italia è "il blocco dei". Lo sostiene Edoardo, viceministro alle Infrastrutture e mobilità, intervistato da ‘24 Mattino’ su Radio 24 in merito all'sullache ha coinvolto, tra gli altri, il governatore Giovanni. "Il tema è Genova ma il tema è anche l'intero Paese. Bisogna capire se è solamente legato ai fatti che leggiamo mi sembra abbastanza preoccupante, nel senso che nessuna impresa prenderà più un appalto pubblico, magari dopo essere stata ad una cena elettorale", sottolinea. "Quello che passa è che si fanno le opere per ingraziarsi un imprenditore che ti dà 70mila euro, siamo all'inizio di un 'cinema' che durerà anni e che rischia di bloccare tutti i", rileva ...

