Costacurta scherza sul finto infortunio | Mi sono già ripreso Poi la frecciata alla moglie | Recito meglio di te – Il video

(Di lunedì 13 maggio 2024) «Ho sentito tirare un po’ dietro sui flessori, ho messo un po’ di ghiaccio e ho fatto un massaggio e ora come vedi mi sembra di essere già guarito». E saltella via. È diventato virale in rete ildi Alessandro, l’ex giocatore del Milan e della Nazionale, che negli studi Sky ha mimato un intervento difensivo e si è poi toccato dietro la coscia. Sembrava proprio che i 58 anni dell’ex rossonero avessero giocato un brutto scherzo all’ormai opinionista tv. E invece era solo uno scherzo, così una volta tornato in studio si esibisce in una corsetta per far vedere che non ha nessun risentimento muscolare. Rimane sorpresa anche la, Martina Colombari, che su Instagram lo stuzzica: «Quindi tutta la storia di ieri sera era una ca**ata? Sei diventato un attore fantastico?». E lui risponde prontamente: «Ma guarda che ...

