(Di lunedì 13 maggio 2024) Il paesaggio dietro ladi Leonardo da Vinci ha suscitato un dibattito infinito, con alcuni storici dell'arte che suggeriscono che il panorama fosse immaginario e idealizzato, e altri che sostengono vari collegamenti a specifiche località italiane. Ora unae storica dell'arte rinascimentale ritiene di aver finalmente risolto il mistero di uno dei dipinti più famosi ed enigmatici del mondo: Ann Pizzorusso, che vive e lavora tra l'Italia e New, ha unito le sue due competenze per suggerire che Leonardo ha dipinto diverse caratteristiche riconoscibili di, sulle rive deldi Como, in Lombardia. Pizzorusso ha accostato il ponte disegnato da Leonardo, la catena montuosa e ilal ponte Azzone Visconti di ...

