Siena - 50 studenti occupano l’ingresso dell’università | E’ per la Palestina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – Una cinquantina diappartenenti al comitatohanno occupato pacificamente l'ingresso del polo Mattioli dell'Università dicon 10 tende e sotto lo striscione 'Stop genocidio'. Una 'Acampada' come in altre università italiane e straniere "per chiedere lo stop alle collaborazioni con le università israeliane", spiegano i manifestanti. Foto Paolo Lazzeroni--: OCCUPAZIONE UNIVERSITA’ PRO"Rimarremo qui fino a che non avremo risposte" proseguono gliche hanno chiesto un incontro pubblico col rettore dell'Ateneo diRoberto Di Pietra e con il rettore dell'Università per Stranieri Tomaso Montanari per mercoledì 15 maggio, anniversario della Nakba.