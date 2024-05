Corruzione in Liguria - Spinelli junior risponde al gip Nuove accuse | si indaga sulle forniture di mascherine e sui soldi delle cliniche a Toti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Giornata di interrogatori di garanzia al palazzo di Giustizia di Genova nell’ambito dell’inchiesta che ha terremotato il mondo politico e industriale ligure, portando agli arresti domiciliari il governatore Giovanni. Davanti alla gip Paola Faggioni si è presentato il consigliere d’amministrazione di Esselunga Francesco Moncada, marito dell’erede del gruppo Marina Caprotti, accusato diper aver pagato alcuni passaggi pubblicitari a sostegno della lista “per Bucci” alle Comunali 2022 e interdetto dalla carica su richiesta della Procura. Secondo l’accusa, in cambio del finanziamento illecito Moncada ha ottenuto la velocizzazione di alcune pratiche per l’apertura di punti vendita Esselunga in. Il manager ha reso dichiarazioni spontanee: come si legge in una nota dei suoi legali – coordinati ...