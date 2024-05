La denuncia di Roberto Salis | L’Ungheria nega il diritto di voto a mia figlia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 13 maggio 2024) «Hanno detto a Ilaria che è straniera e quindi non sanno come farla votare». Ilaria, in regime di detenzione cautelare a Budapest da 16 mesi con l’accusa di aver partecipato all’aggressione di due militanti di estrema destra, potrebbe non votare alle prossime elezioni Europee di giugno, alle quali è candidata con Alleanza Verdi-Sinistra. Laarriva dal padreche racconta all’Ansa come le autorità ungheresi starebbero prendendo tempo. «Oggi ho parlato con Ilaria, mi ha detto che nel carcere hanno chiesto a tutte le detenute se volevano votare e lei ovviamente ha risposto di sì, ma le è stato detto che c’è una carenza legislativa italiana che non le consentirebbe di votare», le parole di, «ha interpellato l’ambasciata che non le ha saputo dare risposta, c’è una palese ...