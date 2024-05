Bologna in Champions - la moglie di Mihajlovic | Stasera mi manchi più del solito

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilha conquistato la matematica certezza della qualificazione alla prossimaLeague a 59 anni di distanza dall’ultima volta. Nella festa dei tifosi per le vie della città felsinea non sono mancate le dediche a Sinisa, allenatore dei rossoblù dal 2019 al 2022 e scomparso a dicembre dello stesso anno. Tra i calciatori, soprattutto Riccardo Orsolini ha dedicato un pensiero al suo ex allenatore. Anche laAriannaha pubblicato un post sui social in onore al marito: “mipiù del… e dimida morire…“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni...

Riccardo Orsolini , esterno d’attacco del Bologna , ha commentato, in macchina per le vie della città emiliana con un inviato Dazn, la qualificazione alla Champions League 2024/2025: “Traguardo impensabile , però questo dimostra che se credi in te ...

Riccardo Orsolini festeggia insieme a squadra, staff e tifosi lo storico approdo del Bologna in Champions League con due giornate di anticipo e nel momento più alto della gioia ricorda per primo Sinisa Mihajlovic : "Il primo pensiero a fine ...

Bologna in Champions, il messaggio malinconico della moglie di Sinisa Mihajlovic: “Stasera…” - Bologna in champions, il messaggio malinconico della moglie di Sinisa mihajlovic: “Stasera…” - Arianna mihajlovic ha dedicato un pensiero social al marito scomparso: "Stasera mi manchi più del solito... e di solito mi manchi da morire...". I tifosi l'hanno stretta in un abbraccio virtuale ...

Bologna in Champions, il coro dei tifosi per Sinisa Mihajlovic - Bologna in champions, il coro dei tifosi per Sinisa mihajlovic - Durante la festa in Piazza Maggiore, dove è esplosa la gioia di migliaia di cuori rossoblù, i tifosi hanno rivolto una dedica speciale all'ex allenatore Sinisa mihajlovic, scomparso prematuramente dop ...

Bologna, Orsolini: «Champions Ho pensato a Mihajlovic. Lui ha messo le basi» - Bologna, Orsolini: «champions Ho pensato a mihajlovic. Lui ha messo le basi» - Il Bologna torna in champions League dopo 60 anni dall’ultima partecipazione ... DOPO ATALANTA ROMA– “Appena è finita la partita ho pensato a Sinisa mihajlovic. Lui ha messo le basi, ci ha trasmesso ...