Accademia ‘Furno’ - spettacolo Boscarelli-Pasquino | due trionfi made in Sannio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiWeek-end da incorniciare per l’Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno. Nello scorso fine settimana le due campionesse del club sannita Francescae Rossanahanno dato lustro in campo internazionale e nazionale alla scherma beneventana. Diciassette anni dopo il titolo europeo di spada conquistato a Gand (2007) sempre in Belgio, la pluricampionessa e Maestro Francescaha ottenuto la medaglia d’oro ai campionati Europei Master a squadre di Ciney. Un feeling quello tra l’atleta sannita e l’Europa che continua, a dimostrazione che il tempo passa, ma la sua classe in pedana resta sempre la stessa. Determinante il contributo dinella squadra composta da Federica Ariaudo, Ewa Borowa, Barbara Gabella e Laura Lotti che ...