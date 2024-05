L’influenza aviaria anche nei delfini e gli orsi polari L’allarme | Sottostima delle infezioni umane

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lo studio sulla presenza nelle acque reflue “ci dice che il virus dell’è presente nelle feci, ovviamente, ma non sappiamo se provenienti da bovini o dall’uomo. Quello che mi fa pensare è che potrebbero essere bovini asintomatici e questo potrebbe essere peggio. Non è un buon segnale sapere che ci potrebbe essere questa possibilità” commenta all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Massimo Ciccozzi. L’epidemiologia basata sulle acque reflue (Wbe) “è un buon indicatore”, afferma precisando che “in questo caso non c’è il virus intero ma pezzi di genoma virale o batterio, quindi chi fa le analisi deve essere esperto nel ricostruire il genoma del virus e identificarlo come tale. Va bene come tecnica epidemiologica per i virus espulsi con le feci”, conclude. La circolazione del virus preoccupaperché dopo aver contagiato le mucche, ...