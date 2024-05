La prima volta non si scorda mai. Lando Norris c’è andato vicino davvero spesso, ha collezionato secondi posti e podi, qualche delusione e tante copertine mancate per “colpa” di Max Verstappen . Arrivano gli aggiornamenti McLaren e la butta via ...

Terzo e quarto posto (dopo la penalizzazione quinto) in quel di Miami piuttosto positivo delle due Rosse di Maranello che si sono dovute inchinare, però, alla prima vittoria in carriera in Formula 1 di Lando Norris di McLaren (avversaria più ...

Aggiornamenti Ferrari a Imola, le novità per il prossimo GP F1: come cambia la SF-24 di Leclerc e Sainz - Grande attesa per il nuovo pacchetto di aggiornamenti alla SF-24 che la ferrari porterà a Imola per il GP Emilia Romagna della Formula 1 2024: dalle bocche ...

F1 | Sauber: a Imola nuovo materiale per sistemare i pit stop - L'inizio di stagione non è stato semplice in casa Sauber, al momento ancora a quota zero in classifica, ma che può recriminare su un paio di occasioni perse per andare entrare in zona punti, complici ...

GP Imola, orari tv: dove vederlo con le dirette di Sky e NOW e in chiaro su TV8 - A Imola nel weekend del 17 maggio si correrà il GP dell'Emilia Romagna, settimo appuntamento stagionale. Tutta la programmazione televisiva per seguire in diretta le prove libere, le qualifiche e la g ...