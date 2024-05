Internazionali - attivisti gettano vernice sul Pietrangel - gara ripresa dopo mezz?ora

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Protesta deglidi Ultima Generazione aglid?Italia di tennis al Foro Italico. La partita sul campo del ‘i’ tra la statunitense Madison Keys e la romena Sorana Cirstea è stata interrotta per una protesta con invasione di campo, con una decina diche hanno gettato sul campo in terra rossa dellabianca, con conseguente sospensione della partita sul 6-2, 3-1 per l’americana con le giocatrici rientrate negli spogliatoi. Problemi anche sul campo 12 dove si giocava il match di secondo turno del doppio tra Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin e Marcelo Arevalo/Mate Pavic per le proteste degli. Ali due sono entrati in campo con dei gillet arancioni ed hanno lanciato ...