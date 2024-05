(Di lunedì 13 maggio 2024) Si amplia l'assettoetario del gruppo che, al cinema, ha portato film come Il segreto di Liberato e porterà titoli come Oh Canada di Paul Schrader e Longlegs di Oz Perkins.

Carrara , 8 marzo 2024 – Un porto funzionale e moderno, in grado di rispondere alle esigenze di città e imprese. Ne è sicura la sindaca Serena Arrighi, intervenuta mercoledì all’Autorità portuale in un incontro partecipato sul tema del futuro porto ...

Be Water: nuovi soci nella società di produzione e distribuzione di Guido Brera e Filippo Sugar - Be water: nuovi soci nella società di produzione e distribuzione di Guido Brera e Filippo Sugar - Si amplia l'assetto societario del gruppo che, al cinema, ha portato film come Il segreto di Liberato e porterà titoli come Oh Canada di Paul Schrader e Longlegs di Oz Perkins.

Be Water annuncia l’ingresso di nuovi soci, tra cui Alessandro Borghi - Be water annuncia l’ingresso di nuovi soci, tra cui Alessandro Borghi - Be water annuncia l'ingresso di nuovi soci Stefano Bises, Alessandro Borghi, Claudio Erba, Riccardo Haupt e Cecilia Sala ...

Nuovi soci per Be Water di Guido Brera e Filippo Sugar - Nuovi soci per Be water di Guido Brera e Filippo Sugar - Nella società di produzione e distribuzione di contenuti Be water controllata da Guido Brera, fondatore insieme a Filippo Sugar, si arricchisce di nuovi soci. A Barbara Salabè, Mario Calabresi, Mattia ...