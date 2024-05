Isola dei Famosi - Valentina Vezzali viola il regolamento | Ecco come ha reagito alla punizione

(Di lunedì 13 maggio 2024) I naufraghi ancora una volta non rispettano le regole, questa volta a subire le conseguenze è stata la squadra dell'ex schernitrice. La nuova settimana dell'deiinizia subito con un'ennesimazione del. Questa volta a commettere l'infrazione è stata: il suo gesto è costato una durainflitta a tutta la sua squadra. Nuovezioni all'dei: Punizioni e reazioni La puntata del 6 maggio del reality show condotto da Vladimir Luxuria, è stata caratterizzata da una novità studiata per creare nuove dinamiche:, i concorrenti sono stati divisi in due squadre: la squadra rossa, guidata da Samuel Peron, composta da Matilde, Edoardo Franco, Artur e Rosanna, e la ...

I concorrenti de L’ Isola dei Famosi non sono riusciti a ignorare quello che è successo nelle ultime ore. così , hanno deciso di agire. L’attuale edizione de L’ Isola dei Famosi non sta convincendo i fan storici del programma. Sui social network, ...

Nuovo importante aggiornamento sull’ Isola dei Famosi . Infatti, un naufrago potrebbe ricevere una comunicazione tutt’altro che positiva. La situazione è ovviamente in costante divenire, ma per lui potrebbe essere arrivato il momento più brutto in ...

Social. Una coppia di famosissimi hanno spiazzato in fan con una lietissima sorpresa: cantante lui e modella lei saranno presto genitori per la prima volta . Ecco come lo hanno annunciato al popolo dei social.(Continua a leggere dopo la ...

Isola dei Famosi, le anticipazioni di lunedì 13 maggio - Isola dei famosi, le anticipazioni di lunedì 13 maggio - Questa sera va in onda una nuova puntata dell'Isola dei famosi con Vladimir Luxuria. Le novità per cercare di risollevare gli ascolti.

Joe Bastianich si ritira temporaneamente dall’Isola, nella notte è stato malissimo - Joe Bastianich si ritira temporaneamente dall’Isola, nella notte è stato malissimo - Il malore di Joe Bastianich e i dettagli dall'Isola dei famosi Nella notte, Joe Bastianich, noto ristoratore e personaggio televisivo, ha vissuto momenti di difficoltà a causa di un improvviso malore ...

Cesare Cremonini, il Bologna in Champions per la prima volta nella storia: il cantante celebra il successo al piano - Cesare Cremonini, il Bologna in Champions per la prima volta nella storia: il cantante celebra il successo al piano - Il Bologna è matematicamente in Champions League, per la prima volta nella sua storia. Da grande tifoso rossoblu Cesare Cremonini ha deciso di dare il suo contributo e celebrare il ...