Segre | non immaginavo tale ondata d' odio

(Di lunedì 13 maggio 2024) 13.35 "Ricevo minacce pazzesche che ho ignorato per anni. Ma io ho visto di tutto, come potrei avere paura a uscire di casa?". Così la senatrice Liliana, superstite dell'Olocausto, al Memoriale della Shoah di Milano. "Non posso dimenticare l'indifferenza della popolazione, tranne pochi eletti, alle leggi razziali fasciste",aggiunge. "Ho l'impressione di aver vissuto invano.Non mi aspettavo questaspaventosa die antisemitismo. Il popolo d'Israele continua a vivere nell' indifferenza generale".