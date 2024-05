FOTO – Inter - la festa scudetto arriva fino a… Shanghai E Zhang immortala!

(Adnkronos) – Giornata di festeggiamenti ieri per la Lazio che ha celebrato i 50 anni dallo primo scudetto biancoceleste. Dopo la vittoria all’Olimpico contro l’Empoli, che è stata anticipata dalla sfilata dei campioni dell’epoca, e il ...

(Adnkronos) – Il popolo della Lazio fa festa celebrando in grande stile i 50 anni dalla conquista del primo storico scudetto, vinto il 12 maggio 1974, grazie alla vittoria sul Foggia, in uno stadio Olimpico stracolmo, quasi come oggi, dove oltre ...