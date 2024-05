Bonifico regolare | Giovanni Toti - l' intercettazione che può far crollare l' accusa dei pm

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024)ormai è vittima di una guerra di logoramento. Ogni santo giorno sui giornaloni escono pezzettini di inchiesta, nuovi capi d'per avvelenare il clima attorno al governatore e forse spingerlo a un passo indietro. Non c'è altro modo per definire quanto sta accadendo in questi giorni. L'inchiesta va avanti lentamente, guarda caso come a scandire i tempi in vista delle Europee. E l'obiettivo è uno solo: cercare di dimostrare le presunte mazzette ricevute dal governatore dagli imprenditori locali. Ma questa tesi, come vi abbiamo già raccontato su Libero, fa acqua da tutte le parti. Infatti nel mirino ci sarebbe un finanziamento di 75.000 euro al comitato elettorale di di. Di fatto però le intercettazioni che sono tra le carte dei pm dimostrano di fatto la buona fede di, anzi, ...