(Di lunedì 13 maggio 2024) Tutte la squadra presente in lista è pronta ad affiancare i cittadini per farla rinascere "Mideidi ogni singola persona, con tutta la mia squadra".si candida a esseredi, paese in provincia di Macerata, gravemente danneggiato dal terremoto del 2016, con cui ha un legame familiare

Rosella Sensi candidata sindaco Visso, 'Mi farò carico dei problemi delle persone' - rosella sensi candidata sindaco Visso, 'Mi farò carico dei problemi delle persone' - Tutte la squadra presente in lista è pronta ad affiancare i cittadini per farla rinascere ...

Friedkin, primi 4 anni di gestione sotto il 5° posto: mai accaduto nel Dopoguerra - Friedkin, primi 4 anni di gestione sotto il 5° posto: mai accaduto nel Dopoguerra - Un record negativo vicino che contrasta con le due finali europee ma attesta la mediocrità nella quale naviga la Roma in campionato in questi primi quattro anni di gestione Friedkin ...

Calcio, per il Bologna c’è la certezza matematica di accedere alla Champions: in città esplode la festa - Calcio, per il Bologna c’è la certezza matematica di accedere alla Champions: in città esplode la festa - Al fischio finale di Atalanta-Roma a Bologna è esplosa la festa: con due giornate d’anticipo la qualificazione in Champions League per la squadra guidata in panchina da Thiago Motta è aritmeticamente ...