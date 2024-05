Torino, 13 maggio 2024 - Tutto in una partita, per riportare un trofeo in bacheca dopo 3 anni. Salernitana- Juve è stato forse il punto più basso dell’Allegri bis a Torino, ma il pareggio contro l’ultima in classifica, e già retrocessa, è comunque ...

Sono giorni di euforia a Bergamo per l’ Atalanta che si giocherà due finali in una settimana: il 15 maggio, a Roma contro la Juventus per la Coppa Italia e il 22 maggio, a Dublino contro il Bayer Leverkusen per l’Europa League. E dire che l’unico ...

La Juve ha già ripreso gli allenamenti. Danilo e Alex Sandro in parte in gruppo. Trauma alla spalla per Yildiz, è da valutare La Juve, questa mattina, si è già allenata in vista della finale di coppa ...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Tutto in una notte. Mercoledì 15 maggio 2024, dalle ore 21:00 e sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico (Roma), Atalanta e Juventus si giocano, nel remake dell`atto.

Spalletti a Euro2024 con un'Italia formato 3-4-2-1: c'è un ballottaggio in attacco - Spalletti a Euro2024 con un'italia formato 3-4-2-1: c'è un ballottaggio in attacco - Il campionato sta per terminare, il 26 maggio arriverà la parola fine, poi per tanti calciatori sarà subito tempo di dedicarsi a Euro 2024 ...