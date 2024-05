Pallanuoto Jesina Esordienti - imbattuta al concentramento Silver

(Di lunedì 13 maggio 2024) Alla piscina Federico II al campionato regionale successi contro Fermo e Vela C, pari contro Vela B JESI, 13 maggio 2024 – Glidellaguidati da Mr Vidovic escono imbattuti (due vittorie ed un pareggio) dal”, del campionato regionale, disputatosi ieri nella piscina del Federico II a Jesi. I piccoli granata hanno prima battuto Fermo 7-2, poi la Vela C 5-0 prima di impattare con la Vela B 3-3. È la prima volta, quest’ anno, che gli, finiscono senza sconfitte un torneo regionale. I protagonisti della giornata di ieri, nella foto con le loro mamme a cui hanno dedicato la bella prestazione. 1. Maccioni Enea, 2. Marconi Mattia, 3. Panzarino Federico, 4. Ramazzotti Alessandro, 5. Pontrelli Nicolò, 6. Castaldo Emanuele, 7. ...

