Extrema - un ruggito per i trent’anni di Tension at the Seams

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano, 13 maggio 2024 –vissuti a tutta velocità. Gli, storica band dell’heavy metal made in Italy, festeggiano l’anniversario di “at the”, loro disco d’esordio (prima c’era stato l’ep We fuckin’ care, uscito nel 1987) con un tour che sabato 18 maggio toccherà Milano, la loro città. Appuntamento all’Alcatraz di via Valtellina, con il supporto dei Game Over da Ferrara. Apertura porte alle 21. Il compleanno dell’album che contiene monumenti del metallo pesante come “Child O’ Boogaow” e “Modern times” è l’occasione per fare una chiacchierata con Tommy Massara, chitarrista e principale compositore della band, oltre che suo fondatore. Cosa c’è nella band di oggi deglidiat the? "Il filo conduttore resta il mio ...

