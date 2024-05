Costa d’Amalfi - Piero De Luca PD | Al lavoro accanto ai Sindaci Evitare aumenti tariffe collegamenti marittimi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024)De(PD):”Sto seguendo con grande attenzione la vertenza relativa al nuovo Regolamento Accosti approvato dalla Capitaneria di Porto di Salerno” “Sto seguendo con grande attenzione la vertenza relativa al nuovo Regolamento Accosti approvato dalla Capitaneria di Porto di Salerno. Credo che occorra fare ogni sforzo per giungere ad un punto di equilibrio tra l’esigenza di garantire la sicurezza in mare e quella di non tagliare drasticamente ipenalizzando cittadini, turisti e armatori. Sono innte contatto con il Presidente della Conferenza deidella, Roberto Della Monica, al quale ho espresso viva preoccupazione anche per il paventato aumento delle ...