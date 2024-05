L' ultima farsa sulle lamentele di Harry per l' incontro con Re Carlo | come stanno davvero le cose

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un nuovo retroscena sulla famiglia reale. Che sicuramente farà discuteresempre. Il principeinfatti non ha fatto richiesta di far visita a reo di invitarlo all'evento della Invictus Games Foundation quando è volato a Londra la scorsa settimana. È questa l'indiscrezione, raccolta dall'Independent, sul mancatofra il sovrano e il figlio. Gli amici del duca di Sussex avevano affermato cheera rimasto piccato, quando suo padre non aveva potuto vederlo, ma aveva invece partecipato - a un paio di chilometri dalla cattedrale di St Paul, dove il figlio si trovava per la cerimonia degli Invictus - al primo ricevimento all'aperto nei giardini di Buckingham Palace. Il portavoce dei Sussex aveva laconicamente spiegato che i due non si sarebbero visti a ...

Londra, 13 mag. (Adnkronos) - Il principe Harry non ha fatto richiesta di far visita a re Carlo o di invitarlo all'evento della Invictus Games Foundation quando è volato a Londra la scorsa settimana. E' l'ultima indiscrezione, raccolta ...

Daily Crown: Harry non ha chiesto di vedere Carlo - Daily Crown: harry non ha chiesto di vedere carlo - Londra, 13 mag. (Adnkronos) - Il principe harry non ha fatto richiesta di far visita a re carlo o di invitarlo all'evento della Invictus Games Foundation quando è volato a Londra la scorsa settimana.

Principe Harry, l'ultima farsa sull'incontro con Re Carlo: come stanno davvero le cose - Principe harry, l'ultima farsa sull'incontro con Re carlo: come stanno davvero le cose - Un nuovo retroscena sulla famiglia reale. Che sicuramente farà discutere come sempre. Il principe harry infatti non ha fatto richiesta di far ...

Boyfriend blush, il make-up per rifare le gote rosse di William e Harry - Boyfriend blush, il make-up per rifare le gote rosse di William e harry - Cosa c’entrano i principi inglesi William e harry con una delle tendenze trucco del momento Il boyfriend blush, che impazza su TikTok, si riferisce all’uso del fard per ottenere le guance rosate come ...