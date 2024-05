Mense scolastiche - cresce il costo per le famiglie italiane | + 3% rispetto al 2023

(Di lunedì 13 maggio 2024) Brutte notizie per le. La spesa per leè cresciuta ancora nell’ultimo anno. Secondo i dati presentati nella VII Indagine di Cittadinanzattiva per l’anno/24, ilmedio mensile per le(formate da tre componenti, con reddito lordo annuo di 44.200 euro, Isee pari a 19.900) è del 3% in piùall’anno precedente, il 2022/23. La spesa a famiglia ha una media di circa 85 euro al mese per un figlio iscritto alla scuola dell’infanzia e alla primaria. Si tratta di 4,20 e 4,26 euro per ogni pasto. Ma da Regione a Regione si registrano differenze consistenti.Leggi anche: Nube chimica si sprigiona dalla piscina e raggiunge le scuole: oltre 150 ragazzi intossicati Ildelle ...

84 e 85 euro al mese : è quanto una famiglia ha speso in media nell’anno scolastico in corso per la mensa di un figlio iscritto rispettivamente alla scuola dell’infanzia e alla primaria. Si tratta di 4,20 e 4,26 euro a pasto. La regione mediamente ...

È di circa 85 euro il costo medio al mese delle mese scolastiche per le famiglie , in crescita di oltre il 3% rispetto allo scorso anno. La Basilicata è regione più cara, la Sardegna la più economica. Sud e isole penalizzate sul numero di locali ...

Mense scolastiche, in Umbria le tariffe sono tra le più basse d’Italia - mense scolastiche, in Umbria le tariffe sono tra le più basse d’Italia - di Chiara Fabrizi In Umbria le tariffe per le mense scolastiche sono tra le più basse d’Italia. A sostenerlo è la Settima indagine pubblicata lunedì mattina da Cittadinanzattiva, che fa il punto sulla ...

Mense scolastiche. Cresce del 3% la spesa per le famiglie - mense scolastiche. Cresce del 3% la spesa per le famiglie - La regione più costosa è la Basilicata (109 euro). È il dato che emerge dalla settima indagine con la quale Cittadinanzattiva ha preso in esame le tariffe di tutti i 110 capoluoghi di provincia per la ...

Mense scolastiche, 88 euro il costo medio al mese per le famiglie toscane - mense scolastiche, 88 euro il costo medio al mese per le famiglie toscane - 87 e 88 euro al mese: è quanto una famiglia toscana ha speso in media nell’anno scolastico in corso per la mensa di un figlio iscritto alla scuola ...