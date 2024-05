60 milioni ai Comuni per attività socioeducative

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha annunciato la disponibilità di un finanziamento di 60di euro per sostenere ledestinate ai minori neiitaliani nel corso del 2024. Le iniziative sono da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2024, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.