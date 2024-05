Ronin Wallet Enhances User Experience with New Browser Extension and Multi-Chain Support - Ronin wallet Enhances User Experience with New Browser Extension and Multi-Chain Support - Ronin wallet has officially launched its latest update, which introduces a versatile browser extension sidebar and expands its compatibility to include the Arbitrum network. This update is designed to ...

Google Wallet si aggiorna, ecco su quali versioni di Android non funzionerà più - google wallet si aggiorna, ecco su quali versioni di Android non funzionerà più - A partire dal prossimo mese, google introdurrà un aggiornamento importante per l'utilizzo di google wallet sui dispositivi Android e su quelli equipaggiati con Wear OS ...

Google Wallet is ditching support for older Android phones and smartwatches - google wallet is ditching support for older Android phones and smartwatches - In a new support document, google has announced that starting June 10, google wallet will only work on phones with Android 9 or higher and smartwatches with Wear OS 2.x or higher (via 9to5google ).