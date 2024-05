Internazionali - attivisti gettano vernice sul Pietrangel - gara ripresa dopo mezz’ora

Internazionali: ambientalisti lanciano vernice in campo e si cementano sui gradoni, stop al match - internazionali: ambientalisti lanciano vernice in campo e si cementano sui gradoni, stop al match - La partita è ripresa subito dopo l'intervento delle forze dell'ordine. Gli attivisti "bloccati" sui gradoni sono stati sbloccati in seguito all'intervento degli addetti ai lavori e portati via tra gli ...

L’influenza aviaria anche nei delfini e gli orsi polari. L’allarme: “Sottostima delle infezioni umane” - L’influenza aviaria anche nei delfini e gli orsi polari. L’allarme: “Sottostima delle infezioni umane” - Lo studio sulla presenza nelle acque reflue “ci dice che il virus dell’aviaria è presente nelle feci, ovviamente, ma non sappiamo se provenienti da bovini o dall’uomo. Quello che mi fa pensare è che p ...

