Bologna - Giovanni Sartori | il direttore sportivo dei miracoli

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il capolavoro compiuto dalin questa stagione ha diversi protagonisti, su tutti Thiago Motta e Zirkzee, passando per l’ora infortunato Ferguson, Calafiori e Orsolini. Allontanandoci per un attimo dal campo però, la figura che costruito questa squadra è il responsabile dell’area tecnica, vero demiurgo dei rossoblù, che in meno di due anni ha costruito una squadra da Champions League partendo da zero o quasi.non è nuovo a queste imprese, dal momento che nella sua più che trentennale carriera è stato uno degli artefici anche del cosiddetto Miracolo Chievo e della dimensione europea ormai raggiunta e consolidata dall’Atalanta. Fondamentale è anche la sua lungimiranza a livello di allenatori, che lo hanno portato creare binomi vincenti in coppia con Malesani prima e Delneri poi al Chievo, ...

