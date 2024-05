Azzurre al Palermo Ladies Open per puntare a Parigi

(Di lunedì 13 maggio 2024) In gara nel prestigioso torneo siciliano, in programma dal 13 al 21 luglio, anche l'ucraina Svitolina ROMA - Ci sarà anche l'ucraina Elina Svitolina, vincitrice di 17 titoli in carriera, tra le giocatrici del, torneo WTA 250 in programma sulla terra rossa siciliana dal 13 al 21 l

Tennis, Internazionali d'Italia, Osaka eliminata, passa Zheng in due set - Tennis, Internazionali d'Italia, Osaka eliminata, passa Zheng in due set - Qinwen Zheng accede ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia battendo in due set Naomi Osaka con il punteggio di 6-2, 6-4. La cinese, n.7 del torneo, affronterà la vincente tra Coco Gauff e P ...

Elina Svitolina sceglie Palermo per il suo ritorno in campo. Ecco che torneo sarà - Elina Svitolina sceglie palermo per il suo ritorno in campo. Ecco che torneo sarà - La stagione del tennis femminile si arricchisce di un nuovo capitolo con l’annuncio di Elina Svitolina, ex numero 3 del mondo e vincitrice di 17 titoli WTA, che parteciperà per la prima volta al Paler ...