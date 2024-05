Daily Crown | Harry non ha chiesto di vedere Carlo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Londra, 13 mag. (Adnkronos) - Il principenon ha fatto richiesta di far visita a reo di invitarlo all'evento della Invictus Games Foundation quando è volato a Londra la scorsa settimana. E' l'ultima indiscrezione, raccolta dall'Independent, sul mancato incontro fra il sovrano e il figlio. Gli amici del duca di Sussex avevano affermato cheera rimasto piccato, quando suo padre non aveva potuto vederlo, ma aveva invece partecipato - a un paio di chilometri dalla cattedrale di St Paul, dove il figlio si trovava per la cerimonia degli Invictus - al primo ricevimento all'aperto nei giardini di Buckingham Palace. Il portavoce dei Sussex aveva laconicamente spiegato che i due non si sarebbero visti a causa "dell'agenda completa di Sua Maestà. Il duca ovviamente si rende conto degli impegni di suo padre e delle varie altre ...

Nel recente viaggio del principe Harry nel Regno Unito, non sono mancate le sorprese. Mentre il duca di Sussex partecipava a eventi benefici, il padre, Re Carlo III, aveva altre priorità, incontrando nientemeno che David Beckham per discutere della ...

Boyfriend blush, il make-up per rifare le gote rosse di William e Harry - Boyfriend blush, il make-up per rifare le gote rosse di William e harry - Cosa c’entrano i principi inglesi William e harry con una delle tendenze trucco del momento Il boyfriend blush, che impazza su TikTok, si riferisce all’uso del fard per ottenere le guance rosate come ...

Meghan (con Harry) in Nigeria, critiche all’abito Windsor e ai gioielli costosi - Meghan (con harry) in Nigeria, critiche all’abito Windsor e ai gioielli costosi - Roma, 12 maggio 2024 – Tour “quasi reale” per harry e Meghan in Nigeria in occasione degli Invictus Game, le competizioni sportive per i veterani militari feriti. E l’inevitabile pioggia di critiche, ...

Il toccante significato nascosto dell'abito giallo indossato da Meghan Markle nel suo viaggio in Nigeria - Il toccante significato nascosto dell'abito giallo indossato da Meghan Markle nel suo viaggio in Nigeria - Meghan e harry sono stati accolti come delle vere e proprie altezze reali nel loro viaggio che hanno compiuto negli ultimi giorni, dal 9 all'11 maggio, in Nigeria. Si trattava di uno dei loro primi im ...