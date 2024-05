Interrotto il Torneo ATP per 45 minuti al Foro Italico da Ultima Generazione

Dos partidos interrumpidos en Roma por entrada de militantes ecologistas - Dos partidos interrumpidos en Roma por entrada de militantes ecologistas - El partido de octavos de final del torneo femenino entre la estadounidense Madison Keys y la rumana Sorana Cirstea fue detenido, con el resultado de 6-2 y 3-1 favorable a la primera, cuando dos ...

Elina Svitolina sceglie Palermo per il suo ritorno in campo. Ecco che torneo sarà - Elina Svitolina sceglie Palermo per il suo ritorno in campo. Ecco che torneo sarà - La stagione del tennis femminile si arricchisce di un nuovo capitolo con l’annuncio di Elina Svitolina, ex numero 3 del mondo e vincitrice di 17 titoli WTA, che parteciperà per la prima volta al Paler ...

Piemonte Open: Musetti, Arnaldi e Sonego guidano la pattuglia azzurra - Piemonte Open: Musetti, Arnaldi e Sonego guidano la pattuglia azzurra - Sette dei primi otto tennisti azzurri ai nastri di partenza del Challenger 175 di Torino: Musetti, Arnaldi, Sonego vanno a caccia della fiducia perduta, Darderi, Cobolli e Nardi della continuità. Ci s ...