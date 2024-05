Al via ‘Atleti con la A’ - campus itinerante per giovani atleti con emofilia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Parte oggi da Milano l'iniziativa di Sobi, FedEmo, Fidal e Coni su benessere articolare e attività sportiva Parte oggi dalla Palazzina Appiani a Milano 'con la A', il primo percorso di avvicinamento all'ca leggera per ragazzi dai 12 anni in su eadulti con, promosso da Sobi Italia con il patrocinio di

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Milano-Verona , sfida valida come gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Prosegue una Serie che finora è stata davvero molto intensa, con le due formazioni che ...

Un' allerta meteo gialla per temporali per il nodo idraulico di Milano partirà dalle 18 di domani e durerà fino alle 6 del mattino.Continua a leggere

Milano, aggressione a Iovino: Fedez denunciato per rissa - milano, aggressione a Iovino: Fedez denunciato per rissa - Sul caso Iovino, il personal trainer che nella notte tra il 20 e il 21 aprile è stato picchiato prima in discoteca tra i tavoli del The Club e poi sotto casa sua, in via Traiano, le carte del fascicol ...

Spruzzano lo spray al peperoncino in classe a Milano: intossicati 8 studenti, uno trasportato in ospedale - Spruzzano lo spray al peperoncino in classe a milano: intossicati 8 studenti, uno trasportato in ospedale - Uno studente della scuola media 'Ricci' di milano avrebbe spruzzato lo spray al peperoncino in classe nella mattinata del 13 maggio ...

Milano, la senatrice Liliana Segre: "Ricevo minacce pazzesche, gli odiatori vanno curati" - milano, la senatrice Liliana Segre: "Ricevo minacce pazzesche, gli odiatori vanno curati" - "Non mi aspettavo questa ondata spaventosa di odio", ha detto la senatrice a vita nel suo intervento al convegno ‘Le vittime dell’odio’ al Memoriale della Shoah in corso a milano ...