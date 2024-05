Eu&I | L’app per un voto informato alle elezioni europee

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024) Eu&l: la nuova app per orientarsi a votare. Sviluppata dagli studenti dell’Università di Pisa Eu&l: Con l’avvicinarsi delledel prossimo 8 e 9 giugno, molti cittadini si trovano di fronte alla complessa decisione di scegliere il candidato o il partito che meglio rappresenta le proprie opinioni e interessi. Tuttavia, in un panorama politico sempre più variegato e frammentato, trovare la corrispondenza perfetta tra le proprie convinzioni e le proposte dei partiti può risultare un’impresa ardua. Eu&l: Un questionario interattivo Ecco dove entra in gioco Eu&I, un’applicazione sviluppata nell’ambito del progetto europeo omonimo, che promette di essere una guida affidabile per i cittadini indecisi o disorientati sul. Creato ...