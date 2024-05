Napoli report | si ferma Lindstrom per lombalgia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilsi è allenato questa mattina per preparare la sfida di venerdì contro la Fiorentina.out per: ha effettuato solo terapie e personalizzato in palestra. Mazzocchi e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Lavoro di recupero per Osimhen.: lavoro di recupero per Osimhen Ildel club: Ilsi è allenato questa mattina all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma venerdì allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con attivazione e circuito tecnico. Successivamente, coloro che hanno giocato dal primo minuto contro il Bologna hanno svolto lavoro di potenza aerobica sul campo 1. Gli ...

