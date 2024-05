Paura per Reca - i ladri fanno irruzione in casa durante la festa dello Spezia | c’erano moglie e figli

L’unica cosa certa è che, salvo cataclismi nemmeno lontanamente immaginabili ed ipotizzabili, quella di stasera non sarà l’ultima partita della stagione della Recanatese ma, come più volte sottolineato, l’attuale quart’ultimo posto dovrà essere ...

La Vis potrà giocare quasi in casa la gara di andata dei playout contro la Recanatese (domenica alle 18). I 505 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti sono stati venduti nel giro di pochi giorni e nessuna richiesta ulteriore potrà ...

paura per Arkadiusz Reca durante i festeggiamenti per la salvezza dello Spezia , ottenuta dalle Aquile lo scorso venerdì al Picco. Come riportato da Il Secolo XIX, un ladro ha fatto ingresso nell’abitazione dell’esterno polacco dove erano presenti ...

Spezia, paura per Reca: ladro in casa durante festa salvezza, c’erano moglie e figli - Spezia, paura per reca: ladro in casa durante festa salvezza, c’erano moglie e figli - Il calciatore era allo stadio per la sfida la salvezza: un malvivente si è intrufolato in casa ma ha trovato la famiglia ...

SPEZIA - Paura per Reca, un ladro entra in casa quando ci sono la moglie e i due figli - SPEZIA - Paura per reca, un ladro entra in casa quando ci sono la moglie e i due figli - Grande paura per Arkadiusz reca che, durante la salvezza ottenuto dallo Spezia nella serata di venerdì 10 maggio, ha dovuto far i conti con un malvivente. Un ladro è entrato nell'abitazione dell'ester ...

Spezia, paura in casa reca: un ladro entra in casa dove ci sono moglie e due figli - Spezia, paura in casa reca: un ladro entra in casa dove ci sono moglie e due figli - Grande paura per Arkadiusz reca che, durante la salvezza ottenuto dallo Spezia nella serata di venerdì 10 maggio, ha dovuto far i conti con ...