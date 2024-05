Meloni al comitato contro le frodi all’Ue | proteggiamo il Pnrr dalle mani della criminalità

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Oggi compiamo insieme un altro passo avanti in questo percorso e inauguriamo una nuova fase nella vita e nell’attività del Colaf. Puntiamo a rendere il Colaf, cioé, lo strumento per proteggere le risorse europee che sono a disposizione dell’Italia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento introduttivo alla riunione delper la lottalenei confronti dell’Unione europea (Colaf). “È uno strumento – ha aggiunto – che questo governo ritiene indispensabile soprattutto nello scenario con il quale ci confrontiamo, nel quale sono in gioco circa 350 miliardi di euro trae Piano Nazionale Complementare correlato, RepowerEu, Fondo di Coesione 2021-2027 e Fondo di Coesione Nazionale”. Una scelta “coerente con quella che abbiamo fatto al momento ...

