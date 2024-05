Il miglior dolce vegano viene da Brescia ed è base di mandorle

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una frolla con farina die frangipane fatto con le fibre di scarto del latte di mandorla: si chiama Amandorla ed è stato elettopiù buono d’Italia al Vegâteau 2024, contest di pasticceria vegetale lombardo andato in scena lo scorso 5 maggio al Daste di Bergamo. Il concorso di pasticceria vegetale A realizzare Amandorla è stato il pastry chef Luca Bonini, titolare della pasticceria Decca a Castenedolo, in provincia di. A questo concentrato di mandorla l’artigiano ha aggiunto un gel al profumo del frutto della passione, pepe Timut e finocchio candito. Sul podio anche Marco Romanin della pasticceria Bonati a Paladina (Bergamo) e Michele Napoletano della pasticceria San Marco a Concesio, in provincia di. Il vincitore è stato eletto da una giuria di professionisti, ...

