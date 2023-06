Si ammala di meningite in vacanza a Tokyo | Patrizia muore dopo il rientro in Italia con un volo di Stato

(Di venerdì 9 giugno 2023) Si èta dimentre era in. Febbre e malesseri l'avevano costretta al ricovero in ospedale . Una task - force di soccorso era partita dall'per tentare di ...

Si è ammalata dimentre era in vacanza a Tokyo . Febbre e malesseri l'avevano costretta al ricovero in ospedale . Una task - force di soccorso era partita dall' Italia per tentare di salvarla nella sua ...Si è ammalata dimentre era in vacanza a Tokyo . Febbre e malesseri l'avevano costretta al ricovero in ospedale . Una task - force di soccorso era partita dall' Italia per tentare di salvarla nella sua ...

Si ammala di meningite a Tokyo, 53enne di Varallo muore dopo il rientro in Italia RaiNews

La donna ha contratto la patologia mentre era in vacanza. È deceduta all'ospedale di Vercelli, dopo essere atterrata a Torino con un Falcon dell'Aeronautica militare ...Patrizia Rinoldi, 53 anni, di Varallo (Vercelli) si è spenta il 6 giugno all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Era atterrata all'aeroporto Caselle di Torino a bordo di un volo di salvataggio dell'Aero ...