"Alcune affermazioni di Claudio Lippi riportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione dellae dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore". Lo rende noto Viale Mazzini, in seguito a affermazioni di Lippi riportate da La Stampa. "Basta ...... 'Pare che il conduttore non muova foglia che la moglie non voglia...' La conduttrice si candida a prendersi un ruolo importante nei prossimi palinsestiL'indiscrezione Successivamente Alberto ...... l'aggravante della premeditazione,nell'ordinanza di custodia. Il termine per chiedere l'... I pm: 'Da giorni progettava di uccidere Giulia' Mara Venier fuori dallaLe dure parole dei ...

Rai, esclusa collaborazione con Claudio Lippi, 'frasi lesive' La Prealpina

«Alcune affermazioni di Claudio Lippi riportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione ...Claudio Lippi nella bufera. Il conduttore, vicino al ritorno in Rai, ha commentato così gli ultimi anni della televisione di viale Mazzini: «Fazio e Littizzetto Se ne sono andati loro. Fazio ha ...