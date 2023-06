Roland Garros 2023 | Swiatek e Muchova in finale singolare femminile

(Di giovedì 8 giugno 2023)batte Maia,supera Sabalenka La campionessa in carica Igaraggiunge per la terza volta in carriera ladel, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 14 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 6-2, 7-6 (9-7) dopo due ore e dieci minuti.affronterà inla ceca Karolina, numero 43 del mondo e grande sorpresa del torneo. La ceca salva un match point nel ottavo gioco del terzo set e sconfigge la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di ...

Karolina Muchova, neofinalista abbastanza a sorpresa del, sa usare bene le corde: anche quelle della chitarra. Nel 2020, durante il periodo più duro del covid ha composto una canzone, 'Us Open Bubble', la bolla degli Us Open, e l'ha postata ...Per avvicinarci al meglio alla grande esclusiva del 2023 su SuperTennis, durante ile Wimbledon trasmetteremo alcuni grandi match della storia dello US Open. Stasera alle 21.30 ...Aldi quest'anno, per fare un'esempio, ha vinto cinque tie - break su cinque giocati finora. E in queste situazioni non ha commesso nemmeno un errore gratuito. E questo potrebbe ...

Roland Garros - Haddad Maia incandescente: Swiatek non può nulla su questo passante Eurosport IT

Per avvicinarci al meglio alla grande esclusiva del 2023 su SuperTennis, durante il Roland Garros e Wimbledon trasmetteremo alcuni grandi match della storia dello US Open. Stasera alle 21.30 rivivremo ...Terza finale del Roland Garros in quattro anni per Iga Swiatek. La polacca, numero 1 del mondo, ottiene automaticamente la difesa della prima posizione nel ranking WTA grazie alla vittoria sulla brasi ...