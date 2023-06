E le scuse a Contrada? Tutti muti sul risarcimento a un servitore dello stato

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 8 giugno 2023) Siamo poco meno che intossicati dalla quantità di casi e di gente che chiede scusa o chepretende, spesso con un velo opaco di ipocrisia: scusatevi per Bibbiano, ancora non vi siete scusati per Cutro, chiedete scusa per (o del) Pride. Si è scusata pure Mara Venier. Ma nessuno che oggi abbia avuto la decenza di scusarsi con Bruno, perseguitato per ingiustizia. Nel paese ipocrita di scusopoli, dell’inchino insincero alle verità degli altri cui nessuno importa, nessuno ha avuto quantomeno il buon gusto – decenza e onestà intellettuale sono merce troppo rara – di scusarsi davvero, con Bruno: unche lonon ha saputo o voluto difendere quando era il momento, e per quasi trent’anni. Ma ora è venuto il momento in cui la Corte ...