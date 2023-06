Helena Prestes in lacrime per Carlo Motta all' Isola dei Famosi | la delusione dopo il breve incontro

ha ricevuto una romantica sorpresa lunedì scorso durante l'ultima diretta dell' Isola dei Famosi , il programma condotto da Ilary Blasi . In Honduras è sbarcato il fidanzato della ...Così, ancheche, per il suo carattere forte e non accomodante, si è 'inimicata' moltissimi naufraghi . Nelle scorse ore, però, Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli hanno fatto un passo ...Stefania Caroli e l'opinione su: "Antipatica o simpatica ma non finge". A differenza del marito e di Marco Mazzoli , Stefania Caroli crede chenon stia seguendo un ...

Helena Prestes ha ricevuto una romantica sorpresa lunedì scorso durante l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi. In Honduras è sbarcato il fidanzato della naufraga ...L'Isola dei Famosi si sta avvicinando al suo epilogo: anche questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi si avvia verso la finale, fissata per lunedì 19 giugno. I ...