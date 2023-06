Caso D' Alema | Matteo Renzi | ' E' innocente | non partecipiamo al linciaggio'

(Di mercoledì 7 giugno 2023)parla delD', indagato (e perquisito) per una vendita di aerei e navi militari in Colombia. "Non troverete in queste pagine nessun articolo riguardante l'avviso di garanzia a ...

Carlo Calenda fa il garantista sulD', indagato (e perquisito) per una vendita di navi e aerei militari in Colombia, ma fino a un certo punto. "D'è innocente fino a prova contraria - sostiene il leader di Azione - ed è ...Matteo Renzi parla delD', indagato (e perquisito) per una vendita di aerei e navi militari in Colombia. "Non troverete in queste pagine nessun articolo riguardante l'avviso di garanzia a Massimo D'. Non ...Nella stessa sezione spicca ilarmi alla Colombia ('D'e Profumo indagati per armi'). 'Nell'inchiesta della procura di Crotone sul naufragio dei migranti a Cutro emergono le bugie della ...

D'Alema e Profumo indagati per il Colombiagate Start Magazine

I Graffi di Francesco Damato sull'affaire Colombia che coinvolge D'Alema e Profumo per la vendita di armi. Ne avevamo scritto ad aprile 2022 ...La Procura di Napoli sta indagando su Massimo D’Alema e Alessandro Profumo per il Colombiagate. Ovvero il caso emerso l’anno scorso che vede protagonista l’ex premier D’Alema in qualità di mediatore n ...