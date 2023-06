Spareggio Spezia-Verona | cambia lo stadio | ecco dove si giocherà

(Di martedì 6 giugno 2023) I tifosi delloci mettono il doppio di quelli delad Arrivare e poi c’è anche la possibilità che le due tifoserie vengano a contatto mentre si recano allo. Problemi logistici e di ordine pubblico sollevati sulla scelta della Dacia Arena di Udine comeospitante loper restare in Serie A fra, gara calendarizzata per domenica 10 giugno alle ore 20:45. La lega Serie A ha deciso di fare un passo indietro.la sede della gara. Losia Reggio Emilia, invariate data e ora. Leggi anche...

Commenta per primo Loper rimanere in Serie A trae Verona, in programma domenica, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia: è arrivato l'annuncio ufficiale da parte della Lega Serie A. Le due squadre ...... l'organico dell'Hellas Verona a disposizione del duo tecnico Marco Zaffaroni e Salvatore Bocchetti ha ripreso le attività in vista del delicatissimodi domenica 11 giugno contro lo...Come detto,e Verona allosalvezza, la gara è in programma domenica prossima e per ora si ipotizza di farla giocare allo stadio Friuli di Udine, l'altra retrocessa è la Cremonese 2 - ...

Lo spareggio salvezza tra Spezia e Hellas Verona, che deciderà chi resterà in Serie A domenica 11 giugno, diventa un caso. Ieri la Lega Serie A ha fatto sapere che lo spareggio si giocherà a Udine ...C'è attesa per sapere quale sarà lo stadio dove si giocherà la partita. Tramontata l'ipotesi Dacia Arena, ecco la nuova possibile sede ...